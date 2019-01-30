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Denizlispor'da transfer çalışmaları

- Yeşil-siyahlı kulüp, Belçika'dan Idir Ouali ile anlaştı

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:57
Denizlispor'da transfer çalışmaları


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusu Idir Ouali ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın eksik gördükleri bölgelerine transfer yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda, Belçika takımlarından KV Kortrijk'te forma giyen 30 yaşındaki Idir Ouali ile anlaşmaya vardıklarını aktaran Çetin, futbolcuyla yarın sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:57
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  3. transfer

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