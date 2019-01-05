0553 313 94 23

Denizlispor'da transfer

- Yeşil-siyahlı kulüp, Nijeryalı futbolcu Kehinde'yi renklerine bağladı

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:27
Denizlispor'da transfer


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Nijeryalı forvet oyuncusu Lanre Kehinde ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde forma giyen 25 yaşındaki Kehinde ile anlaşmaya varan yeşil-siyahlı takım, bu oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın eksik gördükleri üç bölgesine transfer yapmak için çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda Kehinde'yi renklerine bağladıklarını söyledi.

Oyuncu ile resmi işlemleri tamamlayarak sözleşme imzaladıklarını aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Kadromuzu daha da güçlendirmek için planladığımız noktalara transferler gerçekleştireceğiz. Kehinde'nin transferi ile bunun birini tamamladık. Diğer bölgelere transferleri de bitirerek işimize bakacağız. Çok fazla da kadroyla oynamak istemiyoruz. İkinci yarıda daha güçlü bir Denizlispor'la hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:27
  1. Futbol
  2. imza
  3. santrafor
  4. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da Tiran ve Sanafir adaları davaları
    1. Mısır'da Tiran ve Sanafir adaları..
    2. Sıfır atık projesine tam destek!
    3. Köpek saldırırsa ne yapmalıyız?
    4. Fransa'da sarı yelekliler yeniden..
    5. Ankara için kar yağış uyarısı
    6. “Güzel ahlaka sahipnesillerin..
    7. Devlet başkanı resmen açıkladı: Ne..
    8. Kadirli'de 5 ev heyelan tehlikesi..
    9. Münir Özkul Akademi Beyoğlu'nda anıldı
    10. Barakada ölü bulunan emekli polisin..
    11. Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil..
    12. Elazığspor'da kayyum süreci
    13. Ülkü Ocaklarında skandal! 'Toplantı..
    14. Teşhisi en zor illetlerden biri:..
    15. Denizlispor'da transfer
    16. Futbol: Asya Kupası
    17. GÜNCELLEME - Barakada cesedi bulunan..
    18. Saksı çiçeklerinin bebekten farkı yok
    19. Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları
    20. Ayasofya'daki skandal için Bakan..
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi