Denizlispor'da başkan Ali Çetin güven tazeledi





DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Ali Çetin, tekrar başkanlığa seçildi.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ve 491 üyeden 328'inin katıldığı genel kurulun divan başkanlığını Erdal Otçu yaptı.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylandığı genel kurulda, yönetim kurulunun 1 başkan ve 14 üyeden oluşması kabul edildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin, yaptığı konuşmada, Denizlispor'da daha istikrarlı bir yönetimin oluşması ve üç yılda bir kongre yapılması için bu genel kurulu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Denizlispor'un başarısı için gece gündüz ne gerekiyorsa hep beraber yapacaklarını dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Geldiğimiz günden beri hep şeffaflık diyoruz. Eski yönetimimiz ve şu anki yönetimimizle beraber tek hedefimiz, Denizlispor'u şampiyon yapmak. Gecesiyle gündüzüyle yapılan çok şeyin altına imzamızı attık. Denizli halkı bunun farkında. Farkında olduğu için zaten 15 bin kişilik stadı doldurarak, Denizlispor'a şampiyonluk yolunda destek veriyor. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz. İnşallah o sene, bu sene olacak. Kongremizin herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Eski kulüp başkanı Mustafa Üstek de göreve geldiklerinde borçları ödeyip transfer yasağını kaldırttıklarını, puan silme cezasının önüne geçerek kulübün iyi bir yere gelmesini sağladıklarını belirterek, "Geçen yıl alnımızın akıyla her şeyimizi verdik, takımımızı ligde tuttuk. Bu yıl da elhamdülillah ligde adımızdan söz edilen bir kadro kurduk. Sağ olsun Ali kardeşim, yönetimi kendisine devretmek istediğim zaman teklifimi kabul etti. Aldığı bayrağı da o günden beri daha ileriye taşımak için canla başla çalıştığını hepimiz görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

Yapılan oylamada yeniden başkan seçilen Ali Çetin, olağanüstü genel kurul sonrası Denizlispor delegelerine teşekkür etti.

Çetin'in yeni yönetim kurulu Taner Atilla, Engin Şahin, Ali Fırat, Nevzat Yakı, Hasan Önder, Mahmut Akarsu, Uğur Çoşkun, Fikret Onur, Muhammed Üstek, Yasin Özpek, Salih Özcan, Kaan Şanlıkan, Can Cesur ve İsmail Bay'dan oluştu.