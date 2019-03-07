Denizlispor’a haciz: Banka hesapları bloke edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor’a eski başkanlardan Mehmet Özsoy’un 2014 yılında bir restorana verdiği 12 bin TL’lik senet yüzünden haciz geldi. Kulübün banka hesapları bloke edildi.

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, mali durumunu düzeltmeye çalışırken hacizle karşılaştı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, eski başkanlardan Mehmet Özsoy’un 2014 yılında 12 bin TL’lik senet verdiği bir restoranın, alacağını tahsil edemediğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla kulübün banka hesaplarına haciz işlemi başlattığı bildirildi. Açıklamada, 12 bin TL’lik senet ve faizleri nedeniyle 19 bin TL’lik haciz işlemi uygulanarak, banka hesaplarının bloke edildiği ifade edildi.







“Banka hesapları işlem yapılamaz hale geldi”

Haciz nedeniyle banka hesaplarının işlem yapılamaz hale geldiğini belirten Başkan Ali Çetin, "Tüm şehrin seferberlik ilan edip bağış kampanyaları ile kulübümüze destek olmaya çalıştığı bu dönemde bu tür haciz işlemleri bizleri derinden üzmektedir. İsimler gelip geçicidir. Aslolan Denizlispor’dur. Kimse Denizlispor’a bu şekilde zarar veremez. Elimizden geleni yapacağız ve bu sıkıntıları aşıp süper lige çıkacağız" dedi.