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Denizlispor yeniliklere devam ediyor

Yukatel Denizlispor yaptığı transferlerle ve stadyumda devam ettiği çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
Denizlispor yeniliklere devam ediyor

Yukatel Denizlispor yaptığı transferlerle ve stadyumda devam ettiği çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeşil-siyahlı takımda altyapı güçlendirme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Kulüp, altyapıdan oyuncu yetiştirerek oynadığı futbolun yanı sıra yetiştirdiği oyuncularla da Türk futbolunda yer almasını hedefliyor.


Yukatel Denizlispor hızlı bir yapılanma içerisinde ve her alan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-siyahlı kulüp, altyapısını güçlendirmek için de hamleler yapıyor. Son olarak Altınordu’da U17 hocası olarak görev yapmış olan İlker Seven’i U19 sorumlusu olarak kadrosuna katan, genç oyuncuların konaklaması için fiziki imkanlar da sunuyor. Kulüp, stadyumun yanı sıra Haluk Ulusoy Tesisleri’nde de yenileme çalışmalarının devam etmesi sebebiyle altyapı oyuncuları için bir villa kiralandı. 30 kişi kapasiteli binanın ranza ve yatakları Denizlili iş adamı firma sahibi Hasan Arslanpir tarafından bağışlandı. Genç oyuncular, stadyumun yanında yer alan eski hizmet binası yenilenene kadar burada konaklayacak. Merkezde bulunan 7 katlı kulüp binasının 5 katı altyapı için ayrılacak ve binanın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardında da altyapı oyuncuları burada konaklamaya başlayacak.



“Alt yapıdaki çocuklarımıza daha iyi rehberlik etmek istiyoruz”


Altyapı güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi veren Yukatel Denizlispor Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Uğur Coşkun, “İyi transferler yapıyoruz ancak kulüp olarak iyi transferler yapmanın yanı sıra yeni, genç oyuncular da yetiştirmemiz gerekiyor. Zaten hali hazırda altyapıda oynayan hem yerli hem yabancı çocuklarımız var. Onlara daha iyi rehberlik etmek istiyoruz. Ayrıca yeni yetenekleri de futbola kazandırmak istiyoruz. Bunun için de hem teknik hem de fiziki geniş imkanlar sağlamamız gerekiyor. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bugün gösterdiğimiz çabaların inşallah ileride ürününü alacağız. Genç oyuncularımız için Kulübümüze destek veren Tuğra Mobilya sahibi Hasan Arslanpir’e de teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
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