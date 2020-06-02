  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) sebebiyle ara verilen Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:05:46 -
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) sebebiyle ara verilen Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.


Dünyayı sarsan korona virüs (Covid - 19) sebebiyle ara verilen ligin tamamlanması kararının ardından Denizlispor, 27. haftada oynanması planlanan Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. 15 Haziran’da oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde Bülent Uygun idaresinde gerçekleştirdiği ısınma ve kondisyon antrenmanlarıyla devam etti. Müzik eşliğinde yapılan antrenmanda futbolcuların dans etmeleri ile renkli dakikalar yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı