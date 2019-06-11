0553 313 94 23

Denizlispor Rodallega ile temasta

Taraftarı heyecanlandıracak bir yıldıza önümüzdeki günlerde imza attırılacağını duyuran Denizlispor Yönetimi’nin, menajeri tarafından kendilerine önerilen Hugo Rodallega ile temas kurduğu iddia edildi.

11 Haziran 2019 Salı 15:05
Denizlispor Rodallega ile temasta

Taraftarı heyecanlandıracak bir yıldıza önümüzdeki günlerde imza attırılacağını duyuran Denizlispor Yönetimi’nin, menajeri tarafından kendilerine önerilen Hugo Rodallega ile temas kurduğu iddia edildi. Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren Rodallega ise bir yıl daha Türkiye’de oynamak istiyor.


Süper Lig’e yükselen Denizlispor, lige tutunup kalıcı olabilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç ve dış transferde ince eleyip sık dokuyan yönetim, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yıldız bir isme önümüzdeki günlerde imza attırılacağını duyurup bu transferin şehri heyecanlandıracağını belirtti. Transferde görüşmelerinin sürdüğünü ancak futbolcu ismi vermenin doğru olmayacağını kaydeden Başkan Ali Çetin, “Önümüzdeki günlerde imzalar başlayacak. Yapılan her transferde kamuoyu hemen bilgilendirilecek. Flaş denilecek futbolcu transferlerimiz olacak. Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Kamuoyundan biraz daha sabır istiyoruz” dedi.



“1 yıl daha Türkiye’de kalabilirim”


Başkan Ali Çetin’in işaret ettiği oyuncunun Hugo Rodallega olduğu iddia edildi. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Rodallega’nın menajeri tarafından yönetime önerildiği ve oyuncuyla temas kurulduğu öne sürüldü. Rodallega ülkesinde verdiği bir röportajda, Türkiye macerasının çok iyi olduğunu ve bir yıl daha kalabileceğini dile getirdi. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü kariyerinde 422 maça çıktı. 135 gol 43 asist kaydeden Rodallega bu sezon Trabzonspor’da 16 gol 3 asistle oynadı. Rodallega kariyerinde CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma giydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya hazırız”
    1. Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya..
    2. Yabancı öğrencilerden MTSO’ya ziyaret
    3. Ünlü giyim markası resmen satıldı!
    4. Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi..
    5. Başkan ERbaş: “İnsanlık, maneviyatı..
    6. Mezar taşının üzerinde telefon..
    7. İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret
    8. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    9. Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı
    10. Beyşehir’de Kent Konseyi kuruldu
    11. Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi
    12. Söke halkı yollardan şikayetçi
    13. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    14. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    15. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    16. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    17. Avrupa'da drone'a yeni kurallar!
    18. Unuttuğu anahtar genç kadının sonu oldu
    19. Öğrenciler piknik yaparak streslerini..
    20. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    21. Doğu Perinçek'ten o isme zehir..
    22. Tut polisinin trafik uygulamaları..
    23. CHP TBMM Grup Toplantısı
    24. Gaziantep’te otomobil hırsızlığı..
    25. Büro Memur-Sen’den yargı reformu..
    26. AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı
    27. Önce fiyatlar sonra dolu çiftçiyi vurdu
    28. Can Ünver, BM'nin komite üyeliğine..
    29. ASKF Başkan Bıyık Milli maç için..
    30. SAMULAŞ’ta hedef maksimum performans..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!