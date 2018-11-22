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"Denizlispor maçında çok koşmamız gerekiyor"

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar:- "Özellikle son haftalarda Denizlispor'un çıkışı var. İnşallah oradan iyi bir neticeyle döneriz"

22 Kasım 2018 Perşembe 15:57
"Denizlispor maçında çok koşmamız gerekiyor"

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, iyi bir neticeyle dönmeyi hedeflediklerini söyledi

Kalpar, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor maçına iyi konsantrasyon sağlayarak gideceklerini belirtti.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Kalpar, şöyle devam etti:

"Ofansif, önde daha etkili olduklarını da biliyoruz. Bunları nasıl bertaraf edebiliriz, nasıl pozisyon zenginliği içerisinde olabiliriz, kendi lehimize bunun çalışması içerisinde olduk. Denizli'den iyi bir sonuçla dönme adına çok iyi, çok doğru mücadele etmemiz ve çok koşmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. İnanıyorum, oyuncularıma güveniyorum."

Kaplar, iki takım için de zor bir maç olacağına işaret ederek, "Bizim açımızdan kolay maç değil ama hiçbir maç kazanamayacağımız anlamına gelmez. Özellikle son haftalarda Denizlispor'un çıkışı var. İnşallah oradan iyi bir neticeyle döneriz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyunculara değinen Kalpar, "Bu kadar uzun süren bir sakatlık olmamalı diye düşünüyorum. Ben şahsen bazı sakatlıkların daha kısa sürede iyileşebileceğine inanıyorum. Halen idmana çıkmayan oyuncular var, ben şahsen bunu itiraf ediyorum." diye konuştu.

Kalpar, Adama Ba'nın takıma katıldığını belirterek, "Milli takımı düşündü diye tahmin ediyorum. Öyle düşündüğü için 'sağlıklı değilim, hazır değilim' diye düşüncesini ortaya koydu. Biz de saygı duyuyoruz. Benim için olmazsa olmaz yok. Oynamayanlar en iyi görevi yapabilecek düzeyde diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yeşil-beyazlı takım 25 Kasım Pazar günü oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.





Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:57
  1. Denizlispor
  2. Giresunspor
  3. Hüseyin Kalpar
  4. Spor Toto 1. Lig

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