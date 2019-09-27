Denizlispor Kasımpaşa maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Denizlispor Kasımpaşa maçı ne zaman? Denizlispor Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Denizlispor Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

Denizlispor Kasımpaşa ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanak olan Denizlispor Kasımpaşa maçı yarın saat 15.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kasımpaşa, Denizlispor maçına hazır!

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmandan sonra Denizli'ye giden lacivert-beyazlı takım, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Süper Lig 6. hafta maç programı

27 Eylül Cuma

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig puan durumu