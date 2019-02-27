Denizlispor Kalkan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı Abalı Denizlispor 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.

Abalı Denizlispor 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Son 2 sezonda A. Denizlispor forması ile çıktığı 53 akademi maçında 14 gol atan Alihan Kalkan, devre arasında A takımla çalışmalara başlamıştı. PAF takımda yetişen Kalkan ile yeşil-siyahlı yönetim 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncularından Kalkan, kendisini 4,5 yıllığına Denizlispor’a bağlayan imzayı Başkan Ali Çetin’in de katıldığı Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen törende attı.

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