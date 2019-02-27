Denizlispor Kalkan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
Abalı Denizlispor 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
Abalı Denizlispor 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Son 2 sezonda A. Denizlispor forması ile çıktığı 53 akademi maçında 14 gol atan Alihan Kalkan, devre arasında A takımla çalışmalara başlamıştı. PAF takımda yetişen Kalkan ile yeşil-siyahlı yönetim 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncularından Kalkan, kendisini 4,5 yıllığına Denizlispor’a bağlayan imzayı Başkan Ali Çetin’in de katıldığı Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen törende attı.
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