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Spor Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu: Denizlispor - İstanbulspor canlı skor!
Spor

Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu: Denizlispor - İstanbulspor canlı skor!

Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu bir hayli merak ediliyor. 1. Lig 33. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Denizlispor’a konuk oldu. İlk yarıda her iki kaleye 5 gol atıldı. Peki Denizlispor - İstanbulspor maç sonucu ne oldu? Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu kaç kaç? Denizlispor - İstanbulspor maçında kim yendi?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 16:53:00 - 2022-04-19 16:54:19
Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu: Denizlispor - İstanbulspor canlı skor!

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Denizlispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.  Denizlispor - İstanbulspor maçı, 19 Nisan 2022 Salı günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor. 

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER

2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES

3. HAKAN ÇİNEMRE

10. ÖZER ÖZDEMİR

15. OĞUZ YILMAZ

69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI

22. LEO SCHWECHLEN

29. İLHAN DEPE

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE 

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

4. MEHMET YEŞİL

10. EDUART RROCA

19. EMİR KAAN GÜLTEKİN

20. FERHAT YAZGAN

24. MUAMMER SARIKAYA

27. VALON ETHEMI

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

98. JETMİR TOPALLİ

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