Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu: Denizlispor - İstanbulspor canlı skor!
Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu bir hayli merak ediliyor. 1. Lig 33. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Denizlispor’a konuk oldu. İlk yarıda her iki kaleye 5 gol atıldı. Peki Denizlispor - İstanbulspor maç sonucu ne oldu? Denizlispor - İstanbulspor maçı sonucu kaç kaç? Denizlispor - İstanbulspor maçında kim yendi?
TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Denizlispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Denizlispor - İstanbulspor maçı, 19 Nisan 2022 Salı günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor.
DENİZLİSPOR İLK 11
20. ABDULKADİR SÜNGER
2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES
3. HAKAN ÇİNEMRE
10. ÖZER ÖZDEMİR
15. OĞUZ YILMAZ
69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
22. LEO SCHWECHLEN
29. İLHAN DEPE
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE
İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
10. EDUART RROCA
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
20. FERHAT YAZGAN
24. MUAMMER SARIKAYA
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ