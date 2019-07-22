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Denizlispor 150’den fazla minyatür kupa sattı

Süper Lig’e yükselen Yukatel Denizlisipor’da, kulüp yönetimi tarafından kulübe maddi gelir olması için yaptırılan 2 farklı ebattaki minyatür şampiyonluk kupasının satışının 150 adeti geçtiğibelirtildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
Denizlispor 150’den fazla minyatür kupa sattı

Süper Lig’e yükselen Yukatel Denizlisipor’da, kulüp yönetimi tarafından kulübe maddi gelir olması için yaptırılan 2 farklı ebattaki minyatür şampiyonluk kupasının satışının 150 adeti geçtiğibelirtildi.


Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak için Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen minyatür kupaların satışı yoğun ilgi görüyor. Hem Kulübe katkı sağlamak hem de 9 yılın ardından gelen bu başarının simgesine ofislerinde yer vermek isteyen Denizli iş dünyası, minyatür kupalara büyük ilgi gösteriyor. 9 yıl aranın ardından Süper Lig’e yeniden yükselen Yukatel Denizlispor, nokta atışı transferlerin ve stadyum inşaatının yanı sıra Kulüp’ün mali yapısını da güçlendirerek Süper Lig’de kalıcı olmak için çalışıyor. Pek çok futbol kulübünün yaşadığı mali sıkıntılara karşılık Yukatel Denizlispor, ciddi reklam anlaşmaları yaparak ve yeni ürünler geliştirerek Denizli’den her kesimin desteğini kazanıyor. Geçen dönem çakmak ve bayrak projeleri ile önemli gelir elde eden Yukatel Denizlispor, minyatür kupa satışlarında da ilgi görüyor. Minyatür kupalarda iki farklı seçenek bulunuyor. 26,5 santimetre (cm) yüksekliğinde olan minyatür kupalar, gümüş ve altın kaplamadan oluşuyor ve bin 500 TL’den satılıyor. 13 cm yüksekliğinde olan kupanın bedeli ise 500 TL.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
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