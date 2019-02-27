0553 313 94 23

Denizli’nin yeni markası tarım fuarına damga vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisi ilk ürünlerini Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nda beğeniye sundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
Denizli’nin yeni markası tarım fuarına damga vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisi ilk ürünlerini Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nda beğeniye sundu. Fuara katılanlara kestane şekeri ikram eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimiz artık kestane şekerinde de marka olacak" dedi.


Tarım ve hayvancılık sektörünün Ege’deki en önemli zirvelerinden olan “Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı” EGS Park Fuar Alanı’nda açtı. Üreticiye ve tarım sektörüne büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi fuara 2 stantla katıldı. Denizli’nin değerleri, yöresel ürünleri ve Büyükşehir Belediyesinin tarıma verdiği desteklerin anlatıldığı stantlarda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisinin ilk ürünleri de beğeniye sunuldu. Büyükşehir standında beğeniye sunulan kestane şekeri büyük ilgi çekti. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, oda ve borsa başkanları ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş büyükşehir standını ziyaret ederek, kestane şekerinin tadına baktı.



“Üreten insana destek vermek çok önemli”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, "Denizlimiz büyükşehir oldu ve bununla birlikte tüm şehre hizmet eder hale geldik. Tarımla, hayvancılıkla ilgili birçok kararlar aldık ve uyguladık. Çünkü üretmek çok önemli. Üreten insana destek vermek çok önemli. Odalarımızla, borsalarımızla ve tüm birliklerimizle işbirliği yaptık ve Denizlimizi bu güzel hale getirdik. Daha yapılacak çok işimiz var. Hayallerimiz var. Başta sulama ve toplulaştırma olmak üzere tarımla ilgili çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. Büyükşehir bünyesinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Başkan Zolan, sulamadan tarım makinelerine, zirai ilaçlardan tanıtıma kadar üreticiye birçok destekler verdiklerini vurguladı.



“Dünyaya ve ülkemize tüm ürünlerimizi anlatacağız”


Denizli’nin dışarıdan sanayi şehri gibi görünse de aslında kendi içinde güçlü bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu:


“Kendi markamızı üretmek noktasında gayret sarf ediyoruz. Bunların nişanesi olan kestane şekeri ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bugün sizlere takdim edilecek. İlk üretimler bugün bu fuarımızda yer alıyor. İnşallah Denizlimiz artık kestane şekerinde de marka olacak. İnşallah o güzelliği bugün burada başlatıyoruz. Denizlimizin değeri leblebimiz Çorum’un leblebisi gibi biliniyor. İnşallah Serinhisar leblebisini de bilinir tanınır hale getireceğiz. Dünyaya ve ülkemize tüm ürünlerimizi anlatacağız. Kekiğimizi, lavantamızı işleyerek katma değerini artırarak piyasaya süreceğiz. Çiftçimizin daha fazla kazanmasını sağlayacağız.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
    1. Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3..
    2. Vatandaşın tanımadığı AK Parti..
    3. MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
    4. 7 kilo esrarla yakalanan şüpheli..
    5. Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun..
    6. Bakan Yardımcısı Yerlikaya,..
    7. Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak..
    8. MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri..
    9. Zehir taciri, özel harekatın baskını..
    10. Abdülkadir’in tedavisi Almanya’da..
    11. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi!..
    12. Cami imamı minareden anons etti,..
    13. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
    14. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan YÖK’te..
    15. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    16. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    17. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    18. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
    19. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
    20. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    21. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    22. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    23. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    24. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    25. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    26. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    27. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    28. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    29. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    30. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor