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Denizli’nin lavantadaki hedefi 50 bin dekar

Denizli’de son yıllarda hızla yaygınlaşan lavantanın hasadına başlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Denizli’nin lavantadaki hedefi 50 bin dekar

Denizli’de son yıllarda hızla yaygınlaşan lavantanın hasadına başlandı. 2015 yılında 3-4 dekar olan, bugün ise bin dekarın üzerine çıkan lavanta, hem üretim hem de turizm açısından ekonomiye katkı sağlıyor. Kentte üretim talebi artan ve bin dekarlık alanda yetiştirilen lavantanın, yapılan desteklerle önümüzdeki yıllarda 50 bin dekara kadar çıkması hedefleniyor.


Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2016 yılında Acıpayam’da tesis edilen 50 dekarlık lavanta demonstrasyon parselinin çiftçilere ve sektöre tanıtımı amacıyla "Lavanta Tarla Günü" düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, İl Müdürlüğü yetkilileri ve üreticilerin katıldığı tarla gününde, ilk lavanta kesimini Vali Karahan yaptı.



“Dekarından 4-12 litre uçucu yağ elde ediliyor”


2015 yılında 3-4 dekar olarak başlanan lavanta bahçeleri, Denizli Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla bin dekarın üzerine çıktı. Dünyada en fazla ticarete yapılan uçucu yağar arasında yer alan ve dikinden sonra 15 yıl ürün veren lavantanın dekarından 4-12 litre uçucu yağ elde ediliyor. Parfüm, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan lavanta, uykusuzluğa, ağrılara, romatizmaya karşı da etkisiyle de talep görüyor.



“Kentte ciddi bir potansiyel var”


Denizli’de tıbbı aromatik bitkiler açısında ciddi bir potansiyel olduğunu aktaran Denizli Valisi Hasan Karahan, lavanta bahçelerinin hem ürün ve turizm açısından ekonomiye katkı sağladığını ifade ederek, “İlimizde ve bölgemizde yeni bir ürün çeşidi deniyoruz. İlimizde bir konuda ciddi bir potansiyel var, bin dekar olan lavanta bahçelerinin 50 bin dekar olacak potansiyeli var. Çok yönlü bir güzellik, hem eldi edilen ürünlerin sanayisi var hem de görsel güzelliğiyle turizme ciddi katkıları var” dedi.



“Denizli’yi lavantada söz sahibi yapacağız”


Denizli’de lavanta alanlarının bin dekarın üzerinde olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, 2015 yılında ilk başlarda kentte lavanta ekili alanların 3-4 dekar olduğunu ve çok kısa bir sürede yüksek hızlı bir ivmeyle bu seviyeye geldiğini aktardı.Kentte lavanta üretimine talep olduğunu dile getiren İl Müdürü Erkaya, lavanta ekilebilecek alanları belirlediklerini ve üreticilere her anlamda destek oldukları ifade ederek, “İl müdürlüğü olarak özellikle lavanta ve tıbbi bitkilerin verimli olabileceği alanları belirledik. Kekikte çok iyiyiz, bunları arttırmak ve çiftçimizin geliri ile refah seviyesini arttırmak için var gücümüzle çalışıp ilimizi lavantada da söz sahibi yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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