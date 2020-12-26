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Aktüel Denizlili şehit er Veysel Pekakça'nın ismi okulda yaşayacak
Aktüel

Denizlili şehit er Veysel Pekakça'nın ismi okulda yaşayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:33:24 -
Denizlili şehit er Veysel Pekakça'nın ismi okulda yaşayacak

DENİZLİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince 1995 yılında sınır ötesine düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Komando Er Veysel Pekakça'nın ismi, memleketi Denizli'nin Kale ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokuluna verildi.

Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunda, isim değişikliği nedeniyle tören düzenlendi.

Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, yaptığı konuşmada, Şehit Jandarma Komando Er Veysel Pekakça'nın ismini okullara vermekten dolayı gururlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Okullarımızın ismini bundan sonra Veysel Pekakça olarak değiştirmiş bulunuyoruz. Şehidimizin ismini ebedi olarak yaşatacağız. Biz şehit hikayeleri ile büyüyen bir nesiliz. İnşallah bundan sonra da şehit hikayelerimizi anlatacağız, şehitlerimizin hikayelerini yaşatacağız. Onlarla birlikte ailelerinin de başımızın üstünde yerleri vardır. Kendi ailemizden, kendi yakınlarımızdan hiçbir zaman ayırmayacağız."

Şahin, ismin verilmesi ve tören konusunda şehit annesi Ümmühan Pekakça'nın daha önce haberinin olmadığını ve ona sürpriz yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Eşi İbrahim Pekakça'yı da bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaybeden şehit annesi Ümmühan Pekakça, duygulu anlar yaşadığı törende, "Allah hepinizden bin kere razı olsun. Buradan Kaymakamıma ve askerlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hiçbirinize evlat acısı göstermesin, bizim yaşadığımızı başkalarına yaşatmasın. Kolay değil, 26 sene oldu, nasıl yaşadığımı bilmiyorum." ifadelerini kulandı.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammet Yasin Arkalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve diğer protokol üyeleri, yapılan duanın ardından, şehit annesi Ümmühan Pekakça ile okulu gezdi.


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