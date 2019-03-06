Denizlili lise öğrencisinin bileği bükülmüyor

Yunanistan’da gerçekleştirilecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası için Antalya’da yapılan milli takım seçmelerine katılan Denizlili lise öğrencisi Mahmut Koç, kente birincilikle döndü. 18 yaşındaki milli sporcu 14-23 Mayıs Yunanistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nın Milli Takım seçmeleri 3-7 Mart tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleşti. Denizli’den seçmelere katılan 46 sporcudan 18 yaşındaki Mahmut Koç, 60 kilogram sol kol kategorisinde yaklaşık 50 sporcunun arasından birinci olarak 14-23 Mayıs Yunanistan’da yapılacak olan ve 61 ülkenin katılacağı Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Spor antrenörü Hüseyin Aldı yönetiminde yaklaşık 15 ay çalışan lise öğrencisi Koç, Denizli’yi ve Türkiye’yi dünya arenasında temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çardak Çok Programlı Lise’de eğitim gören Koç’un, derslerinin iyi olmadığı ancak, spora başladıktan sonra derslerinde başarı göstermeye başladığı öğrenildi. Öğrencisiyle 15 ay boyunca sıkı bir çalışma yürüttüklerini aktaran antrenör Aldı, sporun Koç’un hayatında büyük katkı sağladığını belerterek, “Öğrencim lisede sınıfta kaldı, dersleri kötüydü ancak spora başladıktan sonra hem spor alanında hem de okuldaki öğrenim gördüğü derslerde başarı sağlamaya başladı. Öğrencimin göstermiş olduğu başarı hepimizi gururlandırdı. Ülkemizi ve Denizli’yi Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.