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Aktüel Denizlili girişimci dijital okey masası geliştirdi
Aktüel

Denizlili girişimci dijital okey masası geliştirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:53:09 -
Denizlili girişimci dijital okey masası geliştirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de tekstil işiyle uğraşan bir girişimci, okey, kağıt ve benzeri oyunların oynanabileceği dijital bir oyun masası geliştirdi.

Suat Küçüker, 2 yıl önce arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada oyunu ekranlardan kontrol edebilecek şekilde dijital ortama taşıma fikri aklına geldi.

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren bir bilişim firmasının desteğiyle fikrini hayata geçiren Küçüker, normal bir okey masası görünümünde olan, dokunmatik ekranlardan oluşan ıstaka ve masa tasarladı.

KOSGEB desteği de alan Küçüker, oyun masasını bir kafede tanıttı.

"Suzi" adı verilen ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde plastik panel yerleştirilen masaya oturan 4 kişi, kendi ekranlarından okey taşlarını yerine yerleştirerek oyun oynadı.

Tekstilci Suat Küçüker AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun çağa ayak uydurması gerektiğini düşünerek bir dijital oyun masası yapmaya karar verdiğini belirterek, "Ekranı tedarikte çok zorladık. Özel üretim yaptırdık. Sonra başarılı bir yazılımla bu işi başardık." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyunların yasaklanmasının ardından çalışmalara hız verdiklerini belirten Küçüker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 kişinin normal bir masada sohbet etmesini ve oyun oynamasını hijyenik bir şekilde sağlamış olduk. Sanırım bu projemizle kafe ve oyun yerlerinin bir canlılık kazanacağını düşünüyoruz. Masada okeyin dışında tavla, satranç, kağıt oyunları ve lisanslı oyunlar oynanabiliyor. Projenin tutacağını düşünüyoruz. 3 tane tanıtım masamız var. Son kontrolleri yapılıyor. Daha sonra seri üretime geçmeyi ve ihracata başlamayı hedefliyoruz. En az 15 bin masayla pazara girmeyi düşünüyoruz. "




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