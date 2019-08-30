Denizlili fotoğrafçıdan ‘insanlık ölmedi’ dedirten hareket

Denizli’de yaşayan ve fotoğrafçılık mesleğiyle ilgilenen Feyzullah Nihai Özbay Pamukkale’ye fotoğraf çekmeye gittiğinde içi para ve nüfus cüzdanları dolu bir çanta buldu. Durumu jandarmaya bildiren Özbay çantanın sahiplerini bulup teslim ederek örnek olacak bir davranış sergiledi.

Geçtiğimiz gün Pamukkale’yi fotoğraflamaya giden fotoğrafçı Feyzullah Nihai Özbay’ın dikkatini bir çanta çekti. Çantanın içini açıp baktığında içerisinde Nicole Marian Petre ve Alina Gabriela Petre ile biri erkek biri kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin pasaportu, kimlik kartları, 320 Euro, 400 Rumen Leyi ve kredi kartları olduğunu fark etti. Çantada bulunanları fotoğraflayan Özbay durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Özbay jandarmanın gelmesiyle çantayı ekiplere teslim etti. Çok geçmeden 6 kişilik bir grup turistin telaşlı bir vaziyette olduğunu gören Özbay çantanın sahiplerini bulduğunu fark ederek yanlarına gitti.

Çantanın sahipleri olan turistler yaşadıkları telaşın ardından Özbay’a teşekkür edip minnettar olduklarını belirterek o anları ölümsüzleştirdi.