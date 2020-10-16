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Aktüel Denizlili çiftçiden sınırdaki askerlere elma desteği
Aktüel

Denizlili çiftçiden sınırdaki askerlere elma desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:54:01 -
Denizlili çiftçiden sınırdaki askerlere elma desteği

ŞANLIURFA (AA) - Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, minibüsüyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim etti.

Geçen yıl Barış Pınarı Harekatı sırasında da bölgeye elma getiren Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı ürünleri ikinci kez Akçakale'ye ulaştırdı.

Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma" ile "Barış Pınarı Harekatı" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıkarak Akçakale'ye gelen Yılmaz, manevi destek amacıyla, elmaları güvenlik güçlerine teslim etti.

Yılmaz, daha sonra Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, Yılmaz'a teşekkür etti.

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