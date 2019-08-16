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Denizli’deki trafik sorunu akıllı kavşaklarla çözülüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ali Dartanel Caddesi üzerinde 2 akıllı kavşakta düzenleme yaparak bölgede yaşanan trafik sorununu çözdü.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Denizli’deki trafik sorunu akıllı kavşaklarla çözülüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ali Dartanel Caddesi üzerinde 2 akıllı kavşakta düzenleme yaparak bölgede yaşanan trafik sorununu çözdü.


Denizli genelinde hızla artan nüfus ve araç sayısına da yeni önlemler alan Denizli Büyükşehir Belediyesi akıllı kavşaklarla da trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 29 Ekim Bulvarı ile Şirinköy yolunu birbirine bağlayan, Bahçelievler ile Merkezefendi Mahalleleri’nin kesişiminde yer alan Ali Dartanel Caddesi üzerinde 2 akıllı kavşakta düzenleme yaptı. Hastane kavşağı olarak bilinen bölgenin konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına sahip olmasının amaçlandığı düzenleme ile 2 gidiş-2 geliş şeritli yol ve sağ-sol dönüşlere imkan sağlayan akıllı kavşak, kısa süre önce faaliyete alındı.


Denizli’nin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Burada yaptığımız akıllı kavşak düzenlemesi sonucu, Merkezefendi ve Bahçelievler Mahallelerinin kesişimi ile 29 Ekim Bulvarı’ndan Şirinköy Yoluna akan trafik rahatladı. Kavşağı 2 gidiş 2 geliş şekline ve sağ-sol dönüşlere de imkan sağlayan bir hale getirdik. Yoğun bir şekilde kullanılan bölgemizde yapılan çalışmayla kronikleşmiş bir sorunu daha çözdük. Denizlimize hayırlı olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:15
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