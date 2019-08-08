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Denizli'deki deprem

Depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar, AFAD ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleşmeye başladı - Depremzede Arzu Şentürk:- "Küçük oğlumla beraber evdeydik. Sonrasında bir sarsıntı oldu ama çok fazla önemsemedik. 15 dakika sonra ev resmen gidip geldi"

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:45
Denizli'deki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara geçmeye başladı.

İlçede bulunan Bozkurt Stadyumu'na AFAD ve Türk Kızılay tarafından getirilen çadırlar, askerler ve taraftar gruplarının da yardımıyla kuruldu.

Yetkililer tarafından oluşturulan kriz masasına gelen vatandaşlar, çadırlarda kalmak için kayıt yaptırdı.

Kayıtların ardından depremzedeler çadırlarına yerleşmeye başladı.

Öte yandan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesine çadır kurdu.

- "Ev resmen gidip geldi"

Depremde evi zarar gören Mehmet Ali Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, sarsıntının olduğu anda iş yerinde bulunduğunu söyledi.

Hasar olduğunu öğrendikten sonra evine gittiğini belirten Çoban, "Eve geldiğimde eşyalarımın zarar gördüğünü ve ev duvarlarının çatladığını gördüm." dedi.

Bir diğer depremzede Arzu Şentürk de deprem sonrasında evinin bahçesine kendi çadırını kurduğunu anlattı.

Sarsıntıyı çok kuvvetli bir şekilde hissettiklerini aktaran Şentürk, "Küçük oğlumla evdeydik. Sonrasında bir sarsıntı oldu ama çok fazla önemsemedik. 15 dakika sonra ev resmen gidip geldi. Çocuğum panikledi. Korkutmamak için onu alıp dışarı çıktım. Çatıdan kiremitler düştü, evin içinde çatlaklar oluştu. Kendi çabamızda çadır kurduk. Burada kalacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:45
  1. (AFAD)
  2. Denizli'de deprem

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