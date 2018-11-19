Denizli'de yolcunun çantasında uyuşturucu yakalandı
Yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bir kişi çantasındaki 300 gram uyuşturucuyla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.19 Kasım 2018 Pazartesi 21:57
İlçede denetimlerini sürdüren Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında ilçe girişinde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcuları ve çantalarında arama yapan ekipler, M.Y. isimli şahsa ait çantada 300 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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