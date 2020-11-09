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Aktüel Denizli'de yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Denizli'de yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:08:19 -
Denizli'de yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları değerlendirilen 2 eski askeri öğrenci, Bank Asya hesabı olan eski ebe ile aktif askeri öğrenci ve kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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