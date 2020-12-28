  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Aktüel

Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:51:29 -
Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve polisin çalışmasıyla evlerinde gözaltına alınan 2 hükümlü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile bir başka dosyadan aranan eski askeri öğrenci için yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince ikametlerinde yakalanan 3 kişi, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü tutuklanıp cezaevine gönderilirken, eski askeri öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
Paşinyan'a ülkesinden uyarı! 'Türkiye ile anlaş yoksa çantaları toplayıp gideriz'
Dünya

Paşinyan'a ülkesinden uyarı! 'Türkiye ile anlaş yoksa çantaları toplayıp gideriz'

Azerbaycan tarafından yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanının danışmanı olan Jirayr Liparityan, Paşinyan'a Türkiye ile anlaşma ..
Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınında "en kötüyü he..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay