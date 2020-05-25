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Aktüel

Denizli'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Polis, hayatını kaybeden kadına uyuşturucu temin ettiği öne sürülen kişiyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:11:09 -
Denizli'de uyuşturucudan ölüm iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşının evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadına uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi'ndeki evinde Sibel K'nin (30) aniden rahatsızlandığını fark eden arkadaşı M.Y.E, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Sibel K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

M.Y.E, polise uyuşturucu kullandıklarını söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, Sibel K'ye uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla H.D. gözaltına alındı.


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