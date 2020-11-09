Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 19'u tutuklandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 33 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 29 gram sentetik uyuşturucu, 184 gram eroin, 20 gram esrar, 611 uyuşturucu nitelikli hap, 1 hassas terazi ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.