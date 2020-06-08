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Aktüel

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:31:26 -
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde, dedektör köpek Jibby'nin de desteğiyle yapılan aramalarda 85 gram eroin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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