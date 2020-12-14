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Aktüel Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:23:32 -
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan otomobil durdurularak yapılan aramalarda, aracın arka bölümündeki hoparlörün içine gizlenmiş 415 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ile uyuşturucunun teslim edileceği kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

- Yüzüne taktığı maskeyi zula olarak kullanmış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve şüpheli hareketlerde bulunan kişinin yüzüne takılı maskenin iç kısmına gizlenmiş 7 fişek halinde satışa hazır eroin bulundu.

Evinde yapılan aramalarda ise 4 gram eroin ile reçeteye tabi 4 sentetik hap ele geçirilen zanlı, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin 7-13 Aralık'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit dilen kişiler ile sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında da 21 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 10'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda, 448 gram metamfetamin, 1515 gram esrar, 15 fişek halinde satışa hazır 8 gram eroin, 2 ecstasy hap, 0,25 gram kokain ve 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 4 bin 720 liraya el konuldu.

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