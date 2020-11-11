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Aktüel Denizli'de üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu
Aktüel

Denizli'de üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu

Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla erkek arkadaşı, gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:39:04 -
Denizli'de üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre R.B.H, annesine kız arkadaşı Tokbaş ile kavga ettiklerini söyledi.

Şüphelenen anne, genç kızın sağlık durumundan endişe ederek, evin kontrol edilmesi için polisi aradı.

Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, genç kızı boğazı sıkılarak öldürülmüş halde buldu.

Cinayet zanlısı R.B.H, gözaltına alındı. Tokbaş'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Cennet Tuğba Tokbaş'ın, Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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