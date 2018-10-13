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Denizli'de uçurumdan yuvarlanan cipin sürücüsü öldü

Babadağ ilçesinde, yayla yolunda uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü Mustafa Ocak (63), yaşamını yitirdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:59
Denizli'de uçurumdan yuvarlanan cipin sürücüsü öldü

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Başalan Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Ocak, yönetimindeki 20 ED 461 plakalı cipiyle yayla yolunda ilerlerken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü Ocak, kaza yerinde öldü. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Ocak'ın cansız bedeni, Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:59
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