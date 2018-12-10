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Denizli'de torbacı operasyonu! 3 tutuklama

Denizli'de narkotik polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:25
Denizli'de torbacı operasyonu! 3 tutuklama

Denizli'de polisin sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar bonzai, esrar ve metamfetamin ile yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik olarak geçen perşembe günü akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Zeytinköy Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda S.İ., İ.E. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 gram bonzai, 30 gram esrar ve 10 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:25
  1. Denizli
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. torbacı operasyonu
  4. tutuklama

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