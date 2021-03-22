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Yerel Denizli'de tefecilik operasyonu
Yerel

Denizli'de tefecilik operasyonu

Denizli'deki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:28:00 -
Denizli'de tefecilik operasyonu

Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

 Yaklaşık 3 ay devam eden teknik takibin ardından 20 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda alacak senedi, 3 tarla satış sözleşmesi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 121 bin 115 lira, 3 bin 200 dolar ile 3 bin 350 avro ele geçirildi.

Faiz karşılığı para verdikleri, zorla senet imzalattıkları ileri sürülen zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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