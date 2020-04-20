Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Vatandaşlar saatler gece yarısını geçmesine rağmen caddeler ve kent meydanlarında gündüz saatleri gibi gezdi.

Türkiye’de 30 büyükşehirde hafta sonu boyunca geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Denizli halkı iki günlük yasak boyunca sokaklara çıkmadı. Kent genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkan vatandaşlara ise ceza kesildi. Gece yarısı itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında geceleri alışık olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların kimi sahiplendiği hayvanlar ile caddelerde gezerken kimileri ise meydanda sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti. 2 günlük yasak boyunca sadece görevli araçların bulunduğu yollarda ise bir anda yoğun trafik oluştu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alması gözlerden kaçmadı. Kısıtlamanın sona erdiği saat itibariyle meydana gelen vatandaşlardan Rıdvan Elçiçek, “2 gündür evdeydik. Baya sıkıldık, bir hava almaya çıktık. İnşallah en kısa sürede bu hastalıktan kurtuluruz” dedi.

Öte yandan kısıtlamalar kapsamında iki gündür kapalı olan semt pazarları esnafları gece yarısından hazırlıklara başlaması gözlerden kaçmadı.