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Aktüel Denizli'de sikke satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Denizli'de sikke satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:55:37 -
Denizli'de sikke satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fesleğen Mahallesi'ndeki 2 kişinin, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilere ait iş yerinin deposunda 67 sikke ele geçirdi. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 parça yüzük ve benzeri metal cisim de bulundu.

Zanlılar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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