Denizli'de sikke satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fesleğen Mahallesi'ndeki 2 kişinin, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan ekipler, şüphelilere ait iş yerinin deposunda 67 sikke ele geçirdi. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 parça yüzük ve benzeri metal cisim de bulundu.
Zanlılar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.