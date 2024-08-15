Denizli'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Denizli'de seyir halindeki araç alev alev yandı
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/denizlide-seyir-halindeki-arac-alev-alev-yandi-90733
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Denizli'de seyir halindeki araç alev alev yandı
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/denizlide-seyir-halindeki-arac-alev-alev-yandi-90733
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