Denizli’de seyahat kısıtlamasının sona erdi, polis denetimi sürdürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 9 ilde seyahat kısıtlaması kalktı. 9 il arasında bulunan Denizli’de giriş çıkış kısıtlamanın kaldırılmasın ardından kontrol noktalarında polis ve jandarmanın görevleri sona erirken vatandaşların gece saatleri olmasına rağmen kentten çıkış yapması gözlerden kaçmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştı. Geçtiğimiz günlerden itibaren belirli kentlerde kısıtlama sonlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 9 ilde seyahat kısıtlamasının kalktığını söyledi. 9 il arasında yer alan Denizli’de de gece saat 00.00 itibariyle güvenlik güçlerine İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge sonrası giriş ve çıkışlarda oluşturulan uygulama noktaları kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kısıtlamanın kalktığı saat itibariyle yollarda bulunan güvenlik önlemlerini kaldırdı. Seyahat kısıtlamasının kalktığı ilk dakikalarda birçok vatandaş ise adeta yollara döküldü. Kısıtlama öncesi sadece izinli araçlar giriş ve çıkış yaparken kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar yollara çıktı. Kısıtlamanın kalkmasıyla Kuşadası’na bahçesine fide dikmek için yola çıkan Muzaffer Arslan, “Aydın Kuşadası’nda yerimiz var. Bahçeye sebze ve meyve dikeceğiz, fidelerimiz arabada. Kısıtlamanın sona ermesini fırsat bilerek yola çıktık, fidelerimizi dikmeye gidiyoruz” dedi.