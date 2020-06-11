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Aktüel

Denizli'de serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişi aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:26:50 -
Denizli'de serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişi aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'ne serinlemek için giren 2 kişi, bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suda kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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