Denizli'de şarampole devrilen araçtaki astsubay hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada Hava Teknisyen olarak görev yapan astsubay Eyüp Yılmaz hayatını kaybetti.23 Ekim 2018 Salı 00:43
Alınan bilgiye göre, Çivril'den Uşak istikametine giden Hava Teknisyen Astsubay Eyüp Yılmaz'ın (32) kullandığı 34 GR 0890 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Astsubay Eyüp Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Eyüp Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Eyüp Yılmaz'ın geçen ay İstanbul'dan Isparta Kara Havacılık Okuluna tayin edildiği, Yılmaz'ın eşinin İstanbul'da, anne ve babasının İzmir'de yaşadığı öğrenildi.
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