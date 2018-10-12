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Denizli’de sahte içkiden 2 kişi öldü, 2 kişi kör oldu!

Aldıkları alkolden zehirlenerek hastaneye kaldırılan İran uyruklu 4 şahsın 2’sinin ölmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 2 bin litre kaçak içki ele geçirdi.

12 Ekim 2018 Cuma 23:13
Denizli’de sahte içkiden 2 kişi öldü, 2 kişi kör oldu!

Geçtiğimiz günlerde zehirlendikleri gerekçesiyle Mortaza Mohammadı Kapourchalı, Farhad Rahım Kalouri, Alireza Marzzan ve Mohhummad Shandar isimli 4 İran uyruklu şahıs devlet hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde ise şahısların aldıkları alkolden zehirlendikleri belirlendi. Tedavileri devam eden ve durumları ciddi olan Mortaza Mohammadı Kapourchalı, Farhad Rahım Kalouri isimli şahıslar hayatını kaybederken, Alireza Marzzan ve Mohhummad Shandar ise kör oldu.

2 şahsın hastanede hayatlarını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler şahısların sahte alkolü nereden temin ettiğini, kentte bandrolsüz kaçak içki satışı yapmak isteyen şahısların belirlenmesi ve yasa dışı üretim yapılan yerlerin tespiti ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Son 1 ay içerisinde ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak alkol nakliyesinin yapıldığı şüpheli araçlar ve imalatın yapıldığı şüpheli ikamet ve depolar tespit edildi. Yapılan baskınlarda piyasaya sahte alkol üreterek satış yapmak isteyen şüpheli şahıslarla birlikte imalathane olarak kullanıldığı anlaşılan iki ayrı ikamette ve bir depoda farklı ebatlarda bidonlar içerisinde halk sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı değerlendirilen sahte alkol ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda imalathane olarak kullanılan ve sağlıksız koşullarda üretim yapılan yerlerde aramalar yapıldı. Operasyonda yaklaşık 100 adet rakı, viski, votka etiketi ve kaçak, sahte alkol üretiminde kullanılan 300 adet üretime ait aparat ve toplam 2 bin litreye yakın kaçak, sahte alkol bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:13
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