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Aktüel

Denizli'de sahte içki içen bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:52:19 -
Denizli'de sahte içki içen bir kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde sahte içki içince fenalaşarak hastaneye kaldırılan bir kişi, yaşamını yitirdi.

Tavas Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurum (45) geçen hafta Samanlık Mahallesi'ndeki evinde alkol aldıktan sonra fenalaştı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Kurum'u, çalıştığı Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kurum, görme kaybı yaşamasının ardından hayatını kaybetti.

Kurum'un Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsisinde sahte içki tükettiği belirlendi.


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