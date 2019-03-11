Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi Denizli'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik, Pamukkale ve Tavas ilçelerinde 6 Mart Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde belirlenen şüpheli adreslere baskın yapan ekipler, Roma dönemine ait kılıç, kama, mermer yazıt, mermer mezar taşı parçası, kireç taşından yapılmış blok, işlemeli haç ve tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan kapı mandalı ele geçirildi. Tavas ilçesinde yapılan operasyonda ise, Arkaik döneme ait kase ve Roma dönemine ait insan figürlü bronz heykele el konuldu. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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