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Denizli'de otomobile çarpan kasksız motosiklet sürücüsü korkunç şekilde hayatını kaybetti

Çivril ilçesinde, kasksız şekilde motosiklet kullanan 58 yaşındaki Halil İbrahim Bahadır, otomobile çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
Denizli'de otomobile çarpan kasksız motosiklet sürücüsü korkunç şekilde hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Denizli- Uşak yolu Yakasomak kavşağında meydana geldi. Denizli'den Çivril yönüne giden Hüseyin E. yönetimindeki 20 GG 020 plakalı otomobil, tali yoldan kara yoluna aniden çıktığı öne sürülen kasksız Halil İbrahim Bahadır'ın kullandığı 20 L 9284 plakalı motosikletle çarpıştı.

OTOMOBİLİN ALTINA SIKIŞTI: Motosikletiyle otomobilin altında kalarak, ağır yaralanan Bahadır, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Bahadır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hüseyin E., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
  1. Uşak
  2. Denizli
  3. trafik kazası
  4. denizli

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