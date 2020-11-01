  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Denizli'de otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:42:48 -
Denizli'de otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tahsin Damgacı yönetimindeki 20 K 0770 plakalı otomobil, Ortatepe Mahallesi Kızılcapınar mevkisinde aynı yönde seyreden Niyazi Mustak idaresindeki 19 HE 401 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarak devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Damgacı'nın eşi Melihe Damgacı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melihe Damgacı, yapılan müdaheleye rağmen hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak
Dünya

Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara hücum etmesine neden olan saldırıya ilişkin dikkat çeken bilgiler yayınlandı...
Altın alacaklar bu habere dikkat! Seçimleri Trump kazanırsa...
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Seçimleri Trump kazanırsa...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken analistler, ABD seçimlerine dikkat çekerek çarpıcı uyarılar yaptı.
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay