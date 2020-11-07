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Aktüel Denizli'de otomobil tıra arkadan çarptı 1 kişi öldü
Aktüel

Denizli'de otomobil tıra arkadan çarptı 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 00:56:05 -
Denizli'de otomobil tıra arkadan çarptı 1 kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Tavşancı (46) yönetimindeki 09 ZG 136 plakalı otomobil, Denizli-Aydın karayolunun ilçe girişinde yol kenarında park halinde bulunan iş makinesi yüklü tıra arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan Ahmet Uslu (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Tavşancı, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uslu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.


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