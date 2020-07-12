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Aktüel

Denizli'de orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:46:14 -
Denizli'de orman yangını çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor.

Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.

Yangına Denizli ve Fethiye'den de 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı.

Yaklaşık 2,5 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı, yerleşim alanlarına sıçrama riskinin bulunmadığı belirtildi.

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