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Yerel Denizli'de orman yangını!
Yerel

Denizli'de orman yangını!

Yeniakit Publisher
2024-06-26 17:52:00 -
Denizli'de orman yangını!

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını başladı. Yangını kontrol altına alınması için hava ve karadan müdahaleye başlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını başladı. Yangını kontrol altına alınması için hava ve karadan müdahaleye başlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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