Denizli’de minibüs devrildi: 1’i bebek 9 kişi yaralandı Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Irlıganlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözler Mahallesi’ndeki mevlitte yemek dağıtımı yapan garsonları taşıyan minibüs yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.