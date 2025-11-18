  • İSTANBUL
Yerel Denizli'de mahalleliyi sokağa döken olay
Yerel

Denizli'de mahalleliyi sokağa döken olay

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Denizli'de mahalleliyi sokağa döken olay

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 katlı binada meydana gelen yangın mahalleliye büyük panik yaşattı.

Yangın, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2111 sokakta bulunan 5 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 1’inci katında henüz belirlenemeyen sebeplerle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 1’inci katta meydana yelen yangın sebebiyle binayı tahliye edemeyen 3 bina sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bina sakinlerinin ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Yangın sonrasında binanın yanan katında itfaiye ve olay yeri inceleme polisleri tarafından yangının başlama sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

