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Gündem Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Gündem

Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-02 08:11:00 -
Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.

Alınan bilgiye göre, 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.
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