Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
Alınan bilgiye göre, 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.
Alınan bilgiye göre, 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO