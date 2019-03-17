Denizli'de korkunç ölüm! Karnına bariyer saplandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında karnına bariyer saplanan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobiline bariyerin saplanması sonucu ağır yaralanan Osman Yüksel (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Geçen 15 Mart'ta, saat 09.30 sıralarında, Ulus Kavşağı'ndan Üçgen Kavşağı yönüne yan yoldan giden Osman Yüksel, kullandığı 20 AY 999 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yan dönerek bariyerlere çarptı. Otomobilin içine giren bariyer, sürücü Osman Yüksel'in karnına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karnından ağır yaralanan Yüksel'e acil sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri de sıkıştığı yerden çıkardı. Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel, 2 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini doktorların müdahalesine rağmen bu sabah kaybetti. Yüksel'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

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